Ми вже неодноразово повідомляли, що виробники смартфонів зіштовхнулись з серйозними проблемами через дефіцит відеокарт та мікросхем. І прогнози щодо цих сегментів невтішні.

Президент Xiaomi вже заявив, що глобальна нестача мікросхем збільшує витрати, а це може привести до того, що їх продукція подорожчає.

Цікаво Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 вже готовий до анонсу

Чесно кажучи, ми зробимо все можливе, щоб продовжити пропонувати споживачам кращу ціну, яку ми можемо. Але іноді нам, можливо, доведеться перекласти частину збільшення вартості на споживача в різних випадках,

– кажуть в Xiaomi.

Чи варто чекати здорожчення

Насправді вірогідність дуже велика. Xiaomi може підвищити ціну на свої доступні смартфони. Адже часто виробник пропонує девайси за досить низькими цінами. Відтак, будь-які подорожчання комплектуючих для виробника є дуже чутливими.

Для виробників, які накладають вищу націнку на свої смартфони ця ситуація не буде такою критичною. При цьому у випадку з Xiaomi у них просто не буде іншого вибору, як збільшувати вартість моделей, принаймні найбюджетніших.