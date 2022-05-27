Смартфони відійдуть у минуле: глава Nokia розповів про 6G та майбутнє ґаджетів

Сьогодні смартфони постійно з нами та не лише допомагають нам виконувати важливі завдання, але й відпочивати та розважатися. Можливості цих ґаджетів змінюються з ростом швидкості мобільного інтернету і вже скоро людство може перейти до зовсім іншого типу пристроїв.

Технологія 4G сильно змінила досвід взаємодії зі смартфонами та іншими пристроями. Швидкість інтернет з'єднання дала змогу споживати потоковий контент високої якості, та зробила низку сервісів доступною на вимогу практично в будь-якій точці світу. Потрібна лише стабільна мережа.

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І хоч нове покоління зв'язку (5G) досі не таке поширене, воно обіцяє принципово новий рівень взаємодії з контентом та новими типами пристроїв. Ще у 2020 році глава Qualcomm заявив, що протягом п'яти років людство відмовиться від смартфонів на користь нового типу пристроїв – окулярів доповненої реальності. І все це завдяки впровадженню 5G.

Директор Nokia про 6G та нові пристрої

Напередодні президент та головний виконавчий директор Nokia Пек Лундмарк також поділився власною думкою щодо майбутнього смартфонів.

До цього часу смартфон, яким ми його знаємо сьогодні, безперечно перестане бути найпоширенішим інтерфейсом,

– розповів Лундмарк.

Йдеться щонайменше про звичний на сьогодні стиль використання смартфонів – він перестане бути найпоширенішим інтерфейсом. Цьому сприятиме, як поширення 5G, так і перехід на технологію зв'язку наступного покоління 6G.

, китайські вчені вже оголосили про прорив у сфері обміну даними . Їм вдалося передати один терабайт інформації всього за секунду на відстань кілометра.

Що саме зможе так швидко і так масово замінити смартфони або на що ці смартфони перетворяться, Лундмарк не пояснив, але згадав розвиток метавсесвіту та віртуальної реальності, яка буде тісно пов'язана зі справжнім світом.

Новий тип пристроїв

Найімовірніше мовиться про ті ж AR/VR окуляри, які можуть суттєво змінити стиль взаємодії з контентом та сервісами і стати принципово новим інтерфейсом для пересічного користувача.

Техногіганти вже давно працюють над розумними окулярами для широкого ринку і можна очікувати, що вже зовсім скоро такі ґаджети почнуть все частіше з'являтися на полицях магазинів.

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Нещодавно, наприклад, члени ради директорів компанії випробували гарнітуру віртуальної та доповненої реальності, оснащену спеціально розробленою операційною системою rOS. Пристрій можуть представити вже до кінця 2022 року.