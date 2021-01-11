Бенчмарк AnTuTu склав традиційний рейтинг найбільш продуктивних смартфонів середнього класу під управлінням Android станом на грудень 2020 року. У топ-10 потрапили телефони брендів Xiaomi, Huawei, Honor і Realme.

Перша трійка

Трійка лідерів за версією AnTuTu виглядає доволі очікувано. Перше місце зайняв смартфон Honor 30, що працює на процесорі Kirin 985. Він набрав 404 970 балів. Одразу за ним йде Huawei Nova 7 на аналогічному чипі – він набрав 402 080 балів. Замикає трійку лідерів Redmi 10X 5G, який досяг позначки в 394 545 балів. В основі цього телефону Dimensity 820.

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Решта списку

Крім перерахованих вище смартфонів, до списку потрапили:

Xiaomi Mi 10T Lite 5G;

Redmi K30 5G;

Xiaomi Mi 10 Lite 5G;

Huawei Nova 7i;

Realme 7;

Redmi Note 8 Pro;

Realme 6.



Найпродуктивніші смартфони грудня середньоцінової категорії

Раніше AnTuTu склав рейтинг найбільш продуктивних флагманів на Android в якому перше місце зайняв Xiaomi Mi 11.