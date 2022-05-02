Про це оголосили на екстреній пресконференції 2 травня. Згідно з заявою, у травні та червні 2021 року "зовнішня сила" вторглася в мобільний зв’язок лідерів уряду.

Раніше Уряд Іспанії стежив за лідерами Каталонії, використовуючи програму NSOGroup, – Citizen Lab

Що відомо

Цілями стали Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, та Маргарита Роблес, міністр оборони.

Програма Pegasus контролювала їхні мобільні телефони, причому пристрій Санчеса був заражений двічі.

В обох випадках було вилучено велику кількість даних.

Коли ми говоримо про зовнішні вторгнення, ми маємо на увазі, що вони чужі державним органам і не мають судового дозволу жодного офіційного органу. Тому ми класифікуємо їх як незаконні та зовнішні,

– сказав міністр Фелікс Боланьос, додавши, що зараз уряд розслідує, чи не були зламані інші високопосадовці.

Ситуація певною мірою виглядає навіть комічно, якщо згадати, що наприкінці квітня програма Pegasus уже була в полі зору іспанської та світової преси, коли Citizen Lab раптом заявила, що принаймні 65 каталонських політиків та активістів були мішенню шпигунського програмного забезпечення, яким, імовірно, керував уряд Іспанії. Судячи з розслідування, вірус почали застосовувати на тлі посилення сепаратистських настроїв, щоб слідкувати за планами та діями влади Каталонії.

Нагадаємо, Pegasus розроблено ізраїльською компанією NSO Group і використовується державними установами та іншими організаціями по всьому світу для шпигування за політиками, журналістами та активістами. Про цю програму стало широко відомо, коли більше десятка світових ЗМІ оприлюднили велике розслідування, яке розкрило масштаби розгорненої шпигунської мережі.

Як зазначає POLITICO, у середу на пленарному засіданні Європейського парламенту планують обговорити використання програмного забезпечення Pegasus країнами ЄС проти окремих осіб, у тому числі євродепутатів.