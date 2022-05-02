Про це оголосили на екстреній пресконференції 2 травня. Згідно з заявою, у травні та червні 2021 року "зовнішня сила" вторглася в мобільний зв’язок лідерів уряду.
Раніше Уряд Іспанії стежив за лідерами Каталонії, використовуючи програму NSOGroup, – Citizen Lab
Що відомо
- Цілями стали Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії, та Маргарита Роблес, міністр оборони.
- Програма Pegasus контролювала їхні мобільні телефони, причому пристрій Санчеса був заражений двічі.
- В обох випадках було вилучено велику кількість даних.
Коли ми говоримо про зовнішні вторгнення, ми маємо на увазі, що вони чужі державним органам і не мають судового дозволу жодного офіційного органу. Тому ми класифікуємо їх як незаконні та зовнішні,
– сказав міністр Фелікс Боланьос, додавши, що зараз уряд розслідує, чи не були зламані інші високопосадовці.
Ситуація певною мірою виглядає навіть комічно, якщо згадати, що наприкінці квітня програма Pegasus уже була в полі зору іспанської та світової преси, коли Citizen Lab раптом заявила, що принаймні 65 каталонських політиків та активістів були мішенню шпигунського програмного забезпечення, яким, імовірно, керував уряд Іспанії. Судячи з розслідування, вірус почали застосовувати на тлі посилення сепаратистських настроїв, щоб слідкувати за планами та діями влади Каталонії.
Як зазначає POLITICO, у середу на пленарному засіданні Європейського парламенту планують обговорити використання програмного забезпечення Pegasus країнами ЄС проти окремих осіб, у тому числі євродепутатів.