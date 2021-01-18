Компанія Honor ще донедавна була дочірнім брендом Huawei. Тож санкції, запроваджені США проти китайського техногіганта, зачепили і суббренд. Аби врятувати Honor, Huawei продала компанію.

І, схоже, план спрацював – на смартфони бренду вже незабаром повернуться сервіси Google. Про це повідомляє ixbt, посилаючись на два джерела, знайомі з ситуацією.

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У 2020 році Honor був змушений або перевипускати смартфони на застарілих платформах, або встановлювати фірмові альтернативи Google Play та інших сервісів Google.

Huawei розробила фірмовий магазин додатків AppGallery (замість Google Play), який почали використовувати і на смартфонах Honor. Наприкінці 2020 року Huawei офіційно повідомила, що продала дочірній бренд.

Як стверджують джерела, вже навесні цього року Honor випустить нову лінійку смартфонів, які будуть мати з коробки Google Play. Першим флагманом Honor із сервісами Google стане Honor V40. Саме його мають презентувати навесні 2021 року.