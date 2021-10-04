Важлива функція з'явилася в оновленій версії програми Personal Safety. Якщо на накопичувачі досить пам'яті, то при активації Emergency SOS телефон записує до 45 хвилин відео.
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При наявності підключення до інтернету відзняте відео відправляється в хмарне сховище Google, де зберігається до 7 днів. Якщо активувати опцію автоматичної публікації, посилання на цей відеофайл відправляється всім контактам, які заздалегідь вказав власник пристрою.
Як активувати функцію Emergency SOS
Власники смартфонів Pixel можуть знайти цю можливість в налаштуваннях програми Personal Safety. Функція Emergency SOS активується при натисканні кнопки живлення телефону п'ять разів поспіль. Коли функція активна, телефон як і раніше доступний для роботи, але на екран виводиться іконка сповіщення про те, що ведеться запис.
Замість запису відео на цю функцію можна встановити й інші дії, наприклад:
- набір номера 911;
- активацію звукового сигналу тривоги;
- або відправку повідомлення обраним контактам.