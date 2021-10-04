Важлива функція з'явилася в оновленій версії програми Personal Safety. Якщо на накопичувачі досить пам'яті, то при активації Emergency SOS телефон записує до 45 хвилин відео.

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При наявності підключення до інтернету відзняте відео відправляється в хмарне сховище Google, де зберігається до 7 днів. Якщо активувати опцію автоматичної публікації, посилання на цей відеофайл відправляється всім контактам, які заздалегідь вказав власник пристрою.

Як активувати функцію Emergency SOS

Власники смартфонів Pixel можуть знайти цю можливість в налаштуваннях програми Personal Safety. Функція Emergency SOS активується при натисканні кнопки живлення телефону п'ять разів поспіль. Коли функція активна, телефон як і раніше доступний для роботи, але на екран виводиться іконка сповіщення про те, що ведеться запис.

Замість запису відео на цю функцію можна встановити й інші дії, наприклад:

набір номера 911;

активацію звукового сигналу тривоги;

або відправку повідомлення обраним контактам.

Цікаво, що Google тестувала Emergency SOS в ранніх бета-версіях ОС Android 12, однак зараз додаток Personal Safety та пов'язаний з ним набір функцій доступні лише для смартфонів лінійки Pixel.