Відомий інсайдер Джон Проссер опублікував рендери флагманів Google Pixel 6 і Pixel 6 Pro. Смартфони сильно відрізняються від усього того, що ми вже бачили.

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Оригінальність у блоці камер

Найбільшу увагу привертає блок камер. В той час як передня сторона будь-якого смартфона залишає виробникам мало свободи для дизайнерських рішень – всі смартфони схожі одне на одного через екран, який повинен займати якомога більшу площу – задня їх сторона дає свободу проявляти креатив. Таким чином останніми роками головним елементом у дизайні смартфонів стали саме камери. Кожен виробник намагається оригінально обіграти їх у дизайні. Компанія Google, схоже, вирішила не просто виділитись, а по-справжньому шокувати користувачів.

Хоч її нові смартфони вийдуть аж восени, інший інформатор, Макс Вайнбах, підтвердив точне виконання моделей на рендерах, в той же час зазначивши, що кольори фінальних моделей можуть відрізнятися.

Камери виступатимуть від корпусу куди сильніше, ніж у будь-якого іншого смартфона. Виглядає таке рішення незвично і у повсякденному використанні може виявитися вкрай незручним. Проте, це велике питання – потрібно тестувати. Разом з тим Google продовжує дотримуватися мінімалізму в кількості датчиків: у Pixel 6 їх всього два, а у Pixel 6 Pro — вже три.



Рендери Google Pixel 6 і Pixel 6 Pro / Зображення Джона Проссера

Передня частина смартфона виглядає класично: камера у верхній центральній частині екрану, мінімальні рамки і підекранний сканер відбитків пальців. Звісно ж, привертає увагу й забарвлення корпусу, але, як уже зазначалося, у фінальному варіанті він може відрізнятись, у тому числі й мати кілька варіантів.



Рендери Google Pixel 6 і Pixel 6 Pro / Зображення Джона Проссера

Зазвичай у колишніх моделях Google забарвлювала окремим яскравим кольором кнопку ввімкнення – це є її фішкою. На нових рендерах цього не видно. Імовірно, ця особливість перейде на корпус.

Про технічні характеристики Pixel 6 і Pixel 6 Pro поки відомо мало. За чутками, ці смартфони отримають власний чип Google під назвою Whitechapel. Це дозволить компанії мати більший контроль над своїми продуктами, довше їх підтримувати та оновлювати, як це працює з iPhone. І, звичайно ж, Pixel 6 і Pixel 6 Pro стануть першими флагманами з попередньо встановленою ОС Android 12.



Рендери Google Pixel 6 і Pixel 6 Pro / Зображення Джона Проссера