Смартфони для всіх: Зеленський анонсував нову послугу для українців

8 лютого 2022 , 11:34
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8 лютого пройшла презентація нових послуг у додатку Дія. Однією з найцікавіших стала анонсована програма єСмартфон. Розповідаємо, що вона передбачає та для кого призначена.

Як повідомляє 24 канал, згідно з планом програми, незабаром усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безплатний, якісний, сучасний, швидкий смартфон і пільговий тариф

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Що відомо

Переваги цифрової держави мають бути доступні всім, незалежно від віку,
– сказав Володимир Зеленський, анонсуючи нову послугу.

  • Поки що немає детальної інформації щодо програми.
  • Називатись вона буде єСмартфон.
  • Які моделі пристрїв будуть запропоновані користувачам Зеленський не уточнив. 

Строки запуску також невідомі. 

Автор: Олександр Гайдамашко