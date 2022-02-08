Смартфони для всіх: Зеленський анонсував нову послугу для українців
8 лютого 2022 , 11:34Читать новость на русском
8 лютого пройшла презентація нових послуг у додатку Дія. Однією з найцікавіших стала анонсована програма єСмартфон. Розповідаємо, що вона передбачає та для кого призначена.
Як повідомляє 24 канал, згідно з планом програми, незабаром усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безплатний, якісний, сучасний, швидкий смартфон і пільговий тариф
Цікаво Від цього тижня ліки за програмою "єПідтримка" зможуть купувати не лише пенсіонери
Що відомо
Переваги цифрової держави мають бути доступні всім, незалежно від віку,
– сказав Володимир Зеленський, анонсуючи нову послугу.
- Поки що немає детальної інформації щодо програми.
- Називатись вона буде єСмартфон.
- Які моделі пристрїв будуть запропоновані користувачам Зеленський не уточнив.
Строки запуску також невідомі.