Як повідомляє 24 канал, згідно з планом програми, незабаром усі громадяни України, старші 60 років, отримають від держави безплатний, якісний, сучасний, швидкий смартфон і пільговий тариф

Цікаво Від цього тижня ліки за програмою "єПідтримка" зможуть купувати не лише пенсіонери

Що відомо

Переваги цифрової держави мають бути доступні всім, незалежно від віку,

– сказав Володимир Зеленський, анонсуючи нову послугу.

Поки що немає детальної інформації щодо програми.

Називатись вона буде єСмартфон.

Які моделі пристрїв будуть запропоновані користувачам Зеленський не уточнив.

Строки запуску також невідомі.