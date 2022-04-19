Як пише джерело, власники Pixel 6 почали масово залишати скарги в мережі. За їхніми словами, друзі та рідні просто не можуть їм додзвонитися.

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Що відбувається з Pixel 6

Ті, хто зіткнувся з проблемою, розповідає, що з боку абонента виклик йде як зазвичай.

При цьому власник Pixel 6 ніякого дзвінка не бачить.

У результаті час очікування проходить, а людина так і не дізнається, що їй дзвонили.

У деяких випадках Pixel 6 узагалі сам відхиляє вхідні дзвінки, навіть не виводячи їх на екран. А іноді навіть переадресовує їх на голосову пошту.

Проблема проявляється по-різному: у когось вона виникала щотижня, а в когось — раз на кілька місяців. Потрібно враховувати, що всі випадки зафіксувати не вдасться, адже власник Pixel 6 може навіть не дізнатися про те, що такий глюк відбувається з його пристроєм. Зафіксувати проблему людина може хіба що від співрозмовника при наступній зустрічі або в текстових повідомленнях.

Поки неясно, чому смартфон так дивно поводиться. Користувачі, які зіткнулися з цим, не бачать якоїсь загальної явної причини багу. Він виникає при різних обставинах, і навмисно відтворити його не виходить.

Наразі користувачі чекають реакції від компанії Google.