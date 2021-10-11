Смартфон за підкискою від Google: разом з Pixel 6 представлять сервіс щорічної заміни пристрою

Компанія Google готується представити низку послуг в рамках передплати Pixel Pass. Пакет зокрема міститиме розширену гарантію, доступ до преміальних сервісів компанії та можливість щорічної заміни смартфона. Про це розповів блогер Брендон Лі, який продемонстрував витік – зображення з описом зазначених сервісів Google.

Що відомо про Pixel Pass від Google

Схоже, що Pixel Pass, мабуть, буде свого роду аналогом програм Apple iPhone Upgrade і Apple One. Як і в разі першої, Pixel Pass дозволить щорічно оновлювати смартфон та надасть розширену гарантію, і крім цього забезпечить пакет сервісів за підпискою як і в Apple One.

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Нова програма Google може позиціюватися як спосіб спростити доступ до всіх цих послуг. Також Pixel Pass, ймовірно, буде вигіднішим у порівнянні з оплатою всіх послуг окремо. Втім, поки невідомо, якою буде вартість цього пакета.

Що Google запропонує користувачам в рамках Pixel Pass

Судячи з документів, Pixel Pass може об'єднати до чотирьох підписок:

YouTube Premium або YouTube Music;

Google One;

Play Pass;

та Google Fi.

Ці сервіси охоплюють потокову передачу відео й музики, хмарне сховище, пакет підписки на додаток і покриття мобільної мережі. Разом з тим немає згадки про хмарний ігровий потоковий сервіс Google Stadia.

Якщо вірити витоку, розширена гарантія на смартфон буде діяти аналогічно існуючим сервісам Google Preferred Care або Device Protection, які забезпечують захист від випадкових і механічних пошкоджень. Наразі Preferred Care доступний лише у США, Канаді та Пуерто-Рико, у той час, як Device Protection пропонується лише з сервісом Google Fi у США. Тобто, Pixel Pass може бути доступний лише у Північній Америці.



Витік Google з інформацією про пакет Pixel Pass / Фото M. Brandon Lee

У витоці не згадується, з якими телефонами Pixel буде пропонуватися новий пакет. Але, з огляду на те, що презентація Pixel 6 відбудеться 19 жовтня, цілком можливо, що Pixel Pass буде представлений у ролі доповнення до нового флагманського смартфона.