Що відомо про Pixel Pass від Google
Схоже, що Pixel Pass, мабуть, буде свого роду аналогом програм Apple iPhone Upgrade і Apple One. Як і в разі першої, Pixel Pass дозволить щорічно оновлювати смартфон та надасть розширену гарантію, і крім цього забезпечить пакет сервісів за підпискою як і в Apple One.
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Нова програма Google може позиціюватися як спосіб спростити доступ до всіх цих послуг. Також Pixel Pass, ймовірно, буде вигіднішим у порівнянні з оплатою всіх послуг окремо. Втім, поки невідомо, якою буде вартість цього пакета.
Що Google запропонує користувачам в рамках Pixel Pass
Судячи з документів, Pixel Pass може об'єднати до чотирьох підписок:
- YouTube Premium або YouTube Music;
- Google One;
- Play Pass;
- та Google Fi.
Якщо вірити витоку, розширена гарантія на смартфон буде діяти аналогічно існуючим сервісам Google Preferred Care або Device Protection, які забезпечують захист від випадкових і механічних пошкоджень. Наразі Preferred Care доступний лише у США, Канаді та Пуерто-Рико, у той час, як Device Protection пропонується лише з сервісом Google Fi у США. Тобто, Pixel Pass може бути доступний лише у Північній Америці.
Витік Google з інформацією про пакет Pixel Pass / Фото M. Brandon Lee
У витоці не згадується, з якими телефонами Pixel буде пропонуватися новий пакет. Але, з огляду на те, що презентація Pixel 6 відбудеться 19 жовтня, цілком можливо, що Pixel Pass буде представлений у ролі доповнення до нового флагманського смартфона.