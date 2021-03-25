Смартфон Xiaomi Mi Mix 4 вже готовий до анонсу

На вихід смартфона Xiaomi Mi Mix 4 фанати бренду чекають ще з 2019 року. Однак, у липні того року президент Xiaomi Лін Бін розчарував фанатів, сказавши, що на вихід Mix 4 чекати не варто. Схоже, зараз китайський виробник передумав.

Зараз ЗМІ дізнались, що смартфон Mi Mix 4 вже готовий до свого дебюту. Подробиць про новинку небагато, але Xiaomi обіцяє, що це "найбільш технологічний смартфон".

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Дата анонсу

Mi Mix 4 мають офіційно представити на великому заході, запланованому на 29 березня. Про це свідчить тизер, що з'явився в мережі.

Анонс Mi Mix 4 / Фото ITHome

Разом із Mi Mix 4 29 березня Xiaomi також представить смартфон Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra, ноутбук Mi Notebook Pro 2021 і новий кондиціонер. Також очікується Mi 11 Lite 5G на базі однокристальної платформи Qualcomm Snapdragon 780G.

Що відомо про Mi Mix 4

Про технічні характеристики інсайдери не кажуть практично нічого. Відомо лише. що лінійка Mi Mix – це завжди інноваційні рішення. Тож можна очікувати, що Mi Mix 4 теж не розчарує.

Є ймовірність, що новинка отримає складаний дисплей. З чуток, вартість новинки може перевищити 10 000 юанів, тобто приблизно 1500 доларів або 42 тисячі гривень.