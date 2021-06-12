Фронтальна частина смартфона демонструє вигнутий з боків дисплей. Сама компанія Xiaomi називає його "гіперболоїдним"

Цікаво Натхненні природою: як створювався дизайн навушників Huawei FreeBuds 4i

Що відомо про Xiaomi Mi 12

Блок основної камери, якщо вірити зображенню, буде складатися з чотирьох датчиків. Присутній також здвоєний світлодіодний спалах.



Xiaomi Mi 12 показали на перших зображеннях / Фото Mydrivers​

Фронтальна камера, ймовірно, буде прихована під поверхнею екрану.

Очікується, що дисплей буде виконаний за технологією LTPO з підтримкою адаптивної частоти оновлення, яка може змінюватися в діапазоні від 1 до 120 Гц з кроком в 1 Гц.

Екран з такими ж характеристиками повинен використовуватися в iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Xiaomi Mi 12 стане одним з перших смартфонів, які отримають нову флагманську однокристальну систему Qualcomm Snapdragon.

Звичайно ж, будуть і стереодинаміки, і вологозахист.

Імовірно, цей смартфон може отримати 200-ватну дротову і 120-ватну бездротову зарядку, яка не псує акумулятор.