21 вересня в мережі з'явилися зображення задньої панелі майбутнього Xiaomi Civi 2, який компанія та журналісти назвали "новим найкрасивішим смартфоном компанії". Новим – тому що так казали й про першу модель, яку позиціювали як смартфон найтоншим та найлегшим корпусом та свіжим дизайном. 22 вересня Xiaomi опублікувала фото екрана, який виявився вельми схожим на iPhone 14 Pro.

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Xiaomi Civi 2

Смартфон виконано у так званому "гіперболоїдному дизайні", як це називає сам виробник, тобто з екраном, грані котрого загнуті у боки.

У верхній його частині встановлені дві камери, поєднані в продовгуватому вирізі з круглими краями.



Новий тип вирізу під камери у Xiaomi Civi 2 / Фото Xiaomi

Згідно з офіційним анонсом, смартфон отримає найпотужнішу фронтальну систему обробки зображень в історії Xiaomi для "створення чудових селфі".

Обидва датчики на 32 мегапікселі. Один дозволяє захоплювати зображення з чіткими деталями в умовах низької освітленості, а інший є надширококутною камерою, яка може забезпечити більший кут огляду і вмістити більше людей на селфі.

Крім того, Xiaomi також заявила, що Xiaomi Civi 2 буде оснащений унікальним алгоритмом, який дозволить створювати дуже якісні портретні знімки, а ефект розмиття буде значно покращено порівняно з попередником.

Чи буде новий виріз якось підлаштований під інтерфейс, як це зробила Apple зі своїм Dynamic Island, наразі неясно.



Погляд ближче на новий виріз в екрані Xiaomi Civi 2 / Фото Xiaomi

Що стосується інших характеристик смартфона, то Xiaomi Civi 2 буде оснащено такою самою основною камерою, як і флагмани компанії. За чутками, Xiaomi Civi 2 матиме 6,55-дюймовий дисплей Full HD AMOLED з частотою оновлення 120 герців з підтримкою розширеного динамічного діапазону Dolby Vision і підекранний сканер відбитків пальців. Також смартфону приписують технологію швидкого проводового заряджання Xiaomi потужністю 67 ватів. Очікується, що Xiaomi Civi 2 буде оснащено однокристальною системою Snapdragon 7 Gen1.

Новинка знову буде дуже тонкою й легкою: всього 7,23 міліметра та 171,8 грама.

Очікується, що смартфон офіційно представлять 27 вересня на пресконференції.



Задня панель Xiaomi Civi 2 / Фото Xiaomi



​Задня панель Xiaomi Civi 2 / Фото Xiaomi