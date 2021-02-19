Смартфон Oppo, який буде розтягуватись, вже незабаром з'явиться на ринку

Вже зовсім незабаром ми можемо стати свідками виходу абсолютно іншого формату смартфона – з дисплеєм, який можна розтягувати. Принаймні таку модель готує до виходу виробник Oppo.

Концепт такого смартфона Oppo показала наприкінці 2020 року. Передбачалося, що чекати новинку в найближчим часом не варто, але схоже, це не так.

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Що відомо про унікальний смартфон

Про те, що такий смартфон вже перебуває на стадії тестування демонструють ролики, що публікує французький ютубер Брендон Ле Проктор.

Унікальний смартфон Oppo X 2021: дивіться відео

Більше того, новозеландське видання Newshub опублікувало статтю з демонстрацією смартфона. Схоже, Oppo вже запустила PR-кампанію апарату. Тож можна сподіватись, що новинку презентують зовсім скоро. Хоча офіційно виробник поки не називає терміни виходу новинки.

Як відомо, концепція Oppo X 2021 отримала гнучку OLED-панель. Вона розтягується з 6.7 дюймів до 7.4 дюймів. За роботу системи відповідають подвійні моторчики і спеціальні пластини, які розташовані під панеллю. Вони стягують і розтягують екран з рівномірною силою.

Апарат також має одну фіксовану і одну рухому грань. Більше характеристик, сподіваємося, дізнаємось незабаром.