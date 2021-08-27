Смартфон Oppo врятував життя солдата: він зупинив кулю своїм корпусом
Джерело:MyDrivers
Філіппінський військовослужбовець звернувся до сервісного центру Oppo у Facebook із запитанням про вартість ремонту смартфона. Виявилось, що той був пошкоджений у реальній перестрілці.
Як пише джерело, куля влучила у стегно. Проте не торкнулася тіла, бо не змогла пробити смартфон, який лежав у кишені, наскрізь. Рятівною виявилась модель Oppo Reno4.
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Куленепробивний Oppo
Тепер ЗМІ порівнюють смартфон зі старими Nokia, про які в мережі гуляє величезна кількість жартів через їхню довговічність та міцність, а сам власник Reno4 вважає свій девайс щасливим.
Смартфон Oppo Reno4, у який влучила куля / Фото mydrivers
За словами президента OPPO Global Marketing, це сталося на Філіппінах у вересні 2020 року. Чому компанія вирішила розповісти про це лише зараз, незрозуміло.
Військовий віддав телефон у ремонт у жовтні. Той, як виявилось, постраждав не дуже сильно: огляд показав, що у смартфона пошкоджені екран і батарея, проте інші частини залишилася практично без змін. Після заміни зруйнованих елементів власник отримав ґаджет назад у робочому стані вже наступного дня.
Oppo Reno4 вийшов у корпусі з пластику й металу, екран прикритий склом Gorilla Glass.Потрібен ноутбук для офісу, бо ваш вже не справляється із завданнями й узагалі морально застарів? Довго шукати вам не доведеться. Ноутбуки ASUS зарекомендували себе як найнадійніші комп'ютери для роботи. Більше деталей за посиланням.