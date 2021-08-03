Смартфон OnePlus Nord 2 вибухнув після купівлі, травмувавши власницю

Анкур Шарма, чоловік постраждалої, розповів, що смартфону було всього п'ять днів. Компанія OnePlus ще не прокоментувала ситуацію.

Власниця смартфона їхала на велосипеді, коли пристрій раптово вибухнув. Про причини вибуху наразі нічого невідомо.

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Що сталося

Постраждала проживає в місті Бенгалуру, Індія. За п'ять днів до інциденту вона купила новий телефон. Під час велопрогулянки смартфон вибухнув у сумці, через що дівчина втратила керування і потрапила в аварію, отримавши травму.

OnePlus Nord 2 вибухнув у сумці / Фото LetsGoDigital

Судячи з усього, в смартфоні вибухнув акумулятор.

Задня панель обвуглена, практично повністю знищена, пошкоджено внутрішні компоненти.

Наразі це єдиний випадок.

Як пише джерело, швидше всього випадок є одиничним.

Підстав вважати, що ситуація повториться з іншими пристроями компанії, немає.

OnePlus не висловлювалась з цього приводу, проте відомо, що виробник уже вибачився перед постраждалою і запропонував відшкодування збитків.

Анкур Шарма видалив свій твіт з повідомленням про вибух. Цілком можливо, що це сталося після розмови з представниками компанії.



Твіт про вибух OnePlus Nord 2 на сторінці Анкура Шарми / Скриншот gizmochina