Власниця смартфона їхала на велосипеді, коли пристрій раптово вибухнув. Про причини вибуху наразі нічого невідомо.

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Що сталося

Постраждала проживає в місті Бенгалуру, Індія. За п'ять днів до інциденту вона купила новий телефон. Під час велопрогулянки смартфон вибухнув у сумці, через що дівчина втратила керування і потрапила в аварію, отримавши травму.

OnePlus Nord 2 вибухнув у сумці / Фото LetsGoDigital

Судячи з усього, в смартфоні вибухнув акумулятор.

Задня панель обвуглена, практично повністю знищена, пошкоджено внутрішні компоненти.

Наразі це єдиний випадок.

Як пише джерело, швидше всього випадок є одиничним.

Підстав вважати, що ситуація повториться з іншими пристроями компанії, немає.

OnePlus не висловлювалась з цього приводу, проте відомо, що виробник уже вибачився перед постраждалою і запропонував відшкодування збитків.

Анкур Шарма видалив свій твіт з повідомленням про вибух. Цілком можливо, що це сталося після розмови з представниками компанії.



Твіт про вибух OnePlus Nord 2 на сторінці Анкура Шарми / Скриншот gizmochina