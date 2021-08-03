Власниця смартфона їхала на велосипеді, коли пристрій раптово вибухнув. Про причини вибуху наразі нічого невідомо.
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Що сталося
Постраждала проживає в місті Бенгалуру, Індія. За п'ять днів до інциденту вона купила новий телефон. Під час велопрогулянки смартфон вибухнув у сумці, через що дівчина втратила керування і потрапила в аварію, отримавши травму.
OnePlus Nord 2 вибухнув у сумці / Фото LetsGoDigital
- Судячи з усього, в смартфоні вибухнув акумулятор.
- Задня панель обвуглена, практично повністю знищена, пошкоджено внутрішні компоненти.
- Наразі це єдиний випадок.
- Як пише джерело, швидше всього випадок є одиничним.
- Підстав вважати, що ситуація повториться з іншими пристроями компанії, немає.
OnePlus не висловлювалась з цього приводу, проте відомо, що виробник уже вибачився перед постраждалою і запропонував відшкодування збитків.
Анкур Шарма видалив свій твіт з повідомленням про вибух. Цілком можливо, що це сталося після розмови з представниками компанії.
Твіт про вибух OnePlus Nord 2 на сторінці Анкура Шарми / Скриншот gizmochina