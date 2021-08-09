Габарити смартфона є його основною фішкою. Судячи з перентаційного ролика, призначений він у першу чергу для тих, хто не женеться за передовими характеристиками, а потребує компактного ґаджета суто для дзвінків – наприклад під час заняття спортом, щоб не перевантажувати себе зайвим вантажем.

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Характеристики смартфона Mony Mint

Новинка оснащена 3-дюймовою IPS-матрицею з роздільною здатністю 854х480 пікселів.

Оперативної пам'яті передбачено три гігабайти.

Постійної пам'яті – 64 гігабайти.

В комплекті два слоти для SIM-карт та USB Type-C.

Камер дві: фронтальна на 2 мегапікселі й основна на 5 мегапікселів.

Акумулятор усього на 1250 mAh. За заявами виробника, його вистачає на цілих 75 годин розмови.

Товщина смартфона буде дещо більшою, ніж зазвичай. Точні цифри невідомі.

Працює пристрій на Android — 9.0.

Смартфон буде використовувати чип початкового рівня, проте наразі невідомо, який саме. Апаратні обмеження не дозволяють встановити новішу операційну систему.



Смартфон Mony Mint з екраном у три дюйми / Mony

Хіт продажів

На Indiegogo Mony Mint уже став шалено популярним. Збір коштів триватиме ще кілька тижнів, але він уже на 1600 відсотків перевершив очікування компанії.

Коштує новинка 99 доларів за передзамовленням. Початок повноцінних продажів очікуються в листопаді.

Смартфон Mony Mint: відео