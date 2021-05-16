Oppo представила марсіанську версію флагманського смартфона Find X3 Pro

Китайський зонд "Тяньвеь-1" здійснив успішну посадку на поверхню Марса, і в честь цього досягнення компанія Oppo анонсувала нову версію свого флагманського смартфона Find X3 Pro. Апарат Find X3 Pro Mars Exploration Edition може похизуватися більш продуктивною апаратною складовою, а також деякими змінами в дизайні.

Корпус новинки виконаний у сірому кольорі, який, за словами вендора, навіяний космічним простором. Задня поверхня виготовлена ​​з непрозорого скла AG Glass з металевим блиском, завдяки якому розробники розраховували добитися схожості з текстурами застосованих у космосі матеріалів.

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Марсіанський Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition

На тильній стороні розміщено написи Mars 2021 і Utopia Planitia (рівнина Утопія), саме у цій області Червоної планети здійснив посадку китайський зонд. На смартфон встановлені три кольорових програмних фільтри, які дозволять надати знімкам зробленим на Землі марсіанського виду.



Програмні фільтри дозволять зробити фото Марсу на Землі / Фото Oppo

Користувачам також пропонується настроюється марсіанська тема оформлення інтерфейсу з динамічними шпалерами, що демонструють схід і захід на Марсі.

Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition отримав справді космічні характеристики:

16 Гбайт оперативної пам'яті і вбудований накопичувач на 512 Гбайт (стандартна версія Find X3 Pro має 12 Гбайт ОЗП і 256 Гбайт ПЗП);

продуктивний процесор Qualcomm Snapdragon 888;

акумулятор ємністю 4500 мАг;

операційна система Android 11 з фірмовою оболонкою ColorOS 11.2.

Ціна смартфона

Апарат Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition вже доступний для попереднього замовлення в Китаї за ціною в 6 999 юанів, що приблизно дорівнює 30 000 гривень. Продажі на домашньому ринку стартують 16 травня.