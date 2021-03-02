Представили перший у світі смартфон в корпусі з вуглецевого волокна

Джерело:GSMArena
Попри масу серйозних переваг, вуглецеве волокно має властивість блокувати радіохвилі, через що матеріал не знайшов широкого застосування у виробництві смартфонів. Фахівці німецької компанії Carbon Mobile витратили багато років, щоб вирішити цю проблему. Результатом роботи став перший смартфон у корпусі, повністю виготовленому з вуглецевого волокна.
Пристрій, який одержав назву Carbon 1 MK II, може похвалитися монолітним корпусом, який практично повністю складається з вуглецевого волокна. Важливо зауважити, що мова йде не лише про зовнішню обробку – увесь корпус виконаний з вуглецевого волокна, включаючи несучі елементи.
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Такий підхід дозволив зробити пристрій дуже легким та тонким. Вага смартфона становить 125 грам при товщині корпусу всього 6,3 мм.
Ключовою особливістю пристрою є запатентована технологія HyRECM, за якою і створюється матеріал, що поєднує висококласне вуглецеве волокно та композитний матеріал, який пропускає радіохвилі. Повідомляється, що на її розробку знадобилося чотири роки. За словами Carbon Mobile, якщо у 2017 році на створення одного корпусу потрібно три години, то тепер процес оптимізований і займає не більше півгодини.
Вирізання корпусу смартфона відбувається вручну / Фото GSM Arena
Тим не менш, він як і раніше вимагає участі досвідченого інженера, який вручну нарізає матеріал і контролює процес формування. Відзначається, що корпус Carbon 1 MK II не має внутрішньої рами, тому всі компоненти кріпляться безпосередньо до вуглецевого волокна. Пластик становить менше п'яти відсотків матеріалів, з яких виготовлений смартфон.
Що стосується технічних характеристик, Carbon 1 MK II оснащений 6-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю Full HD+. Екран прикритий 0,4-мм захисним склом Corning Gorilla Glass Victus. Серцем пристрою виступає чіпсет MediaTek Helio P90. Він працює у зв'язці з 8 Гб оперативної пам'яті стандарту LPDDR4X. Накопичувач стандарту UFS 2.1 має ємність 256 Гб. Як акумулятор використовується елемент ємністю 3000 мАг. Основна камера складається з двох 16-Мп датчиків з діафрагмою f / 2.0. Фронтальний сенсор може похвалитися роздільною здатністю 20 Мп.
Вартість пристрою становить 800 євро (≈27 000 гривень). Передзамовлення на смартфон можна оформити з 1 березня, а у роздрібі пристрій з'явиться в кінці цього місяця.