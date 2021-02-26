Смарт-годинник Xiaomi Mi Watch Lite з датчиком зовнішнього тиску презентували в Україні

Джерело:24 канал
Новий розумний годинник Xiaomi Mi Watch Lite незабаром надійде у продаж на українському ринку. Це міжнародний варіант смарт-годинника Redmi Watch з GPS, але без модуля NFC.
Як кажуть в компанії, новий Mi Watch Lite розроблений для любителів фітнесу та здорового способу життя.
До теми Довгоочікуваний флагман Xiaomi Mi 11 презентували в Україні
Mi Watch Lite оснащений вбудованим GPS, альтиметром та датчиком зовнішнього тиску. Також Mi Watch Lite може відстежувати та надавати точну інформацію про тренування під час таких занять:
Функція автоматичного регулювання яскравості означає, що дає змогу контролювати показники здоров'я незалежно від освітлення. На вибір у користувача 11 різних режимів тренувань, включно з бігом на відкритому повітрі, біговою доріжкою, їздою на велосипеді під відкритим небом та в приміщенні, трекінгом, плаванням у басейні та іншими.
Mi Watch Lite допомагає відстежувати ваше здоров’я та повсякденну активність. Функція моніторингу серцевого ритму відслідковує пульс. Смарт-годинник також має функцію моніторингу сну для відстеження режиму та тенденцій сну.
Цікаво Xiaomi презентувала в Україні "гоночний" електросамокат Mercedes-AMG
Ще одна цікава функція керованого дихання: Mi Watch Lite нагадає про те, що іноді варто зупинитися і приділити хвилину осмисленому диханню. Серед інших функцій – push-повідомлення із сумісними смайликами, погода, будильник, спалах та, звісно, годинник.
Mi Watch Lite оснащений 1,4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 320×320, який має 5 циферблатів за замовчуванням. акумулятор на 230 мАг здатний забезпечити до 9 днів використання.
Mi Watch Lite вже доступний для замовлення за ціною 1799 гривень. Більш просунута версія годинника – Mi Watch – стане доступною на початку березня за ціною 3999 гривень.