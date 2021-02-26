Новий розумний годинник Xiaomi Mi Watch Lite незабаром надійде у продаж на українському ринку. Це міжнародний варіант смарт-годинника Redmi Watch з GPS, але без модуля NFC.

Як кажуть в компанії, новий Mi Watch Lite розроблений для любителів фітнесу та здорового способу життя.

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Чим цікавий Mi Watch Lite

Mi Watch Lite оснащений вбудованим GPS, альтиметром та датчиком зовнішнього тиску. Також Mi Watch Lite може відстежувати та надавати точну інформацію про тренування під час таких занять:

біг,

їзда,

плавання,

хайкінг.

Функція автоматичного регулювання яскравості означає, що дає змогу контролювати показники здоров'я незалежно від освітлення. На вибір у користувача 11 різних режимів тренувань, включно з бігом на відкритому повітрі, біговою доріжкою, їздою на велосипеді під відкритим небом та в приміщенні, трекінгом, плаванням у басейні та іншими.

Mi Watch Lite допомагає відстежувати ваше здоров’я та повсякденну активність. Функція моніторингу серцевого ритму відслідковує пульс. Смарт-годинник також має функцію моніторингу сну для відстеження режиму та тенденцій сну.

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Ще одна цікава функція керованого дихання: Mi Watch Lite нагадає про те, що іноді варто зупинитися і приділити хвилину осмисленому диханню. Серед інших функцій – push-повідомлення із сумісними смайликами, погода, будильник, спалах та, звісно, годинник.

Mi Watch Lite оснащений 1,4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 320×320, який має 5 циферблатів за замовчуванням. акумулятор на 230 мАг здатний забезпечити до 9 днів використання.

Ціна

Mi Watch Lite вже доступний для замовлення за ціною 1799 гривень. Більш просунута версія годинника – Mi Watch – стане доступною на початку березня за ціною 3999 гривень.