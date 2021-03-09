Смарт-годинник Xiaomi Mi Watch Lite отримав низку нових корисних функцій

Джерело:GSM Arena
Розумний годинник Xiaomi Mi Watch Lite, який нещодавно презентували в Україні, отримав свіже оновлення прошивки. Апдейт принесе нові корисні функції.
Нова прошивка під номером 4.1.20 поширюється через додаток Xiaomi Wear. Додамо, що це міжнародний варіант смарт-годинника Redmi Watch з GPS, але без модуля NFC.
До теми Продажі смарт-годинників у світі надалі збільшуються
Як сказано у журналі змін, після оновлення годинник отримає такі нові функції:
Смарт-годинник отримав квадратний дисплей з діагоналлю 1,4 дюйма роздільною здатністю 320x320 пікселів. Пристрій має модуль GPS, годинник може відстежувати сон і тренування, а також підтримує відправку повідомлень.
На одному заряді годинник може працювати до 9 днів. Mi Watch Lite вже доступний для замовлення в Україні за ціною 1799 гривень.