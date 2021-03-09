Смарт-годинник Xiaomi Mi Watch Lite отримав низку нових корисних функцій

9 березня 2021 , 13:20
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Джерело:

GSM Arena

Розумний годинник Xiaomi Mi Watch Lite, який нещодавно презентували в Україні, отримав свіже оновлення прошивки. Апдейт принесе нові корисні функції.

Нова прошивка під номером 4.1.20 поширюється через додаток Xiaomi Wear. Додамо, що це міжнародний варіант смарт-годинника Redmi Watch з GPS, але без модуля NFC.

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Нові функції

Як сказано у журналі змін, після оновлення годинник отримає такі нові функції:

  • новий режим "розумний не турбувати" автоматично спрацьовує, коли користувач спить,
  • опція для налаштування режимів вібрації,
  • налаштування регулювання чутливості жестів зап'ястя,
  • нова кнопка для відхилення телефонних дзвінків на Android,
  • нагадування про повідомлення при відключенні Bluetooth
  • виправлені деякі помилки
  • підвищена стабільність

Чим цікавий Xiaomi Mi Watch Lite

Смарт-годинник отримав квадратний дисплей з діагоналлю 1,4 дюйма роздільною здатністю 320x320 пікселів. Пристрій має модуль GPS, годинник може відстежувати сон і тренування, а також підтримує відправку повідомлень.

На одному заряді годинник може працювати до 9 днів. Mi Watch Lite вже доступний для замовлення в Україні за ціною 1799 гривень.