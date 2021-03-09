Розумний годинник Xiaomi Mi Watch Lite, який нещодавно презентували в Україні, отримав свіже оновлення прошивки. Апдейт принесе нові корисні функції.

Нова прошивка під номером 4.1.20 поширюється через додаток Xiaomi Wear. Додамо, що це міжнародний варіант смарт-годинника Redmi Watch з GPS, але без модуля NFC.

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Нові функції

Як сказано у журналі змін, після оновлення годинник отримає такі нові функції:

новий режим "розумний не турбувати" автоматично спрацьовує, коли користувач спить,

опція для налаштування режимів вібрації,

налаштування регулювання чутливості жестів зап'ястя,

нова кнопка для відхилення телефонних дзвінків на Android,

нагадування про повідомлення при відключенні Bluetooth

виправлені деякі помилки

підвищена стабільність

Чим цікавий Xiaomi Mi Watch Lite

Смарт-годинник отримав квадратний дисплей з діагоналлю 1,4 дюйма роздільною здатністю 320x320 пікселів. Пристрій має модуль GPS, годинник може відстежувати сон і тренування, а також підтримує відправку повідомлень.

На одному заряді годинник може працювати до 9 днів. Mi Watch Lite вже доступний для замовлення в Україні за ціною 1799 гривень.