Дизайн

Huawei Band 6 отримав тонкий металевий корпус з округлими краями, що надає йому особливої елегантності. За кольором ремінця можна обрати варіант практично на будь-який смак, а от сам корпус є лише золотому та чорному кольорах.

На правому боці годинника – одна-єдина кнопка, що за кольором зливається з корпусом. На задній частині – звичний набір сенсорів та майданчик для двоконтактної зарядки. Механізм кріплення ремінця доволі простий і дає змогу швидко замінити його на будь-який інший – за настроєм чи ситуацією.

Пристрій отримав 1,46-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 368х194 пікселів та щільністю 282 пікселів на дюйм. Максимальна яскравість – достатня для того, щоб можна було комфортно відстежувати інформацію на екрані.

Фітнес і моніторинг здоров'я

Для відстеження загального стану здоров'я Huawei Band 6 має всі потрібні функції. Він цілодобово слідкує за частотою пульсу та рівнем стресу, моніторить сон та жіночий цикл (якщо потрібно). Великою перевагою смартбраслета є цілодобовий моніторинг SpO2. На подібних пристроях ця функція з'явилась уперше.

Вимірювання рівня SpO2

Зазвичай вимірювати SpO2 доводиться вручну, але Huawei змусила датчик працювати упродовж усього дня, що робить цю функцію набагато кориснішою. Водночас для фіксації даних, як і раніше, потрібна відносна нерухомість, тож, якщо ви постійно рухаєтесь, у показах можуть бути тривалі періоди без вимірювань.

До речі, у Huawei Band 6 можна активувати сповіщення про низький рівень вмісту кисню в крові. Дуже корисний нюанс, зважаючи на пандемію COVID-19, що досі не відступає.

Додаток Huawei Health

Центром відстежування здоров'я, а заодно й керування усім ґаджетом є додаток Huawei Health. Його потрібно буде завантажити за посиланням в інструкції або сканувавши QR-код на годиннику під час першого налаштування. А якщо ви користуєтеся смартфоном від Huawei, то складнощів з оновленням та завантаженням додатка через Huawei AppGallery у вас узагалі не виникне.

Тренування

Huawei Band 6 може відстежувати до 96 режимів вправ, що суттєво полегшує життя тим, хто активно займається спортом та використовує смартгодинник чи фітнес-браслет для моніторингу активності в спортзалі.

Важливі особливості роботи

Щодо відстеження стану здоров'я, то, як показало тестування, Huawei Band 6 чутливіший до змін частоти пульсу порівняно з кількома іншими "розумними" фітнес-браслетами. Загалом новинка від Huawei оновлюється швидше – як упродовж дня, так і під час тренувань – і, таким чином, дає реалістичнішу картину.

Також ви можете синхронізувати дані про своє здоров'я з Google Fit, але там реєструються лише деякі види вправ.

У Band 6 немає GPS, але, якщо у вас смартфон Huawei, браслет зчитуватиме ваше місцеперебування з нього. Зі смартфонами інших виробників браслет не працює, тож режим тренування "на відкритому повітрі" буде приховано. Утім, цей режим можна запускати з додатка Huawei Health, встановленого на будь-якому смартфоні.

Програмне забезпечення й час автономної роботи

Huawei Band 6 працює під управлінням LiteOS – тієї самої системи, що встановлена на інших фітнес-браслетах і смартгодинниках Huawei та Honor. І все-таки Band 6 – це значний стрибок уперед порівняно з попередніми поколіннями "розумних" носимих ґаджетів: вони мали більш простий і менш анімований інтерфейс та скромніших розмірів екран. Для нової моделі доступно безліч циферблатів – як безкоштовних, так і платних, на будь-який смак.

Змах уліво або вправо від циферблата покаже вам віджети: кільця активності, моніторинг серцевого ритму, стресу тощо. Усе це можна налаштувати просто з браслета.

Натиснувши бічну кнопку, ви отримаєте доступ до функцій:

тренування;

записи тренувань;

частота серцебиття;

SpO2;

записи про активність;

сон;

стрес;

дихальні вправи;

музика;

погода;

повідомлення;

секундомір;

таймер;

аварійна сигналізація;

ліхтарик;

віддалений затвор (потрібен телефон Huawei);

знайти телефон;

налаштування.

Програмне забезпечення дуже просте. Його навіть можна назвати дещо обмеженим порівняно з Wear OS, яка має набагато більше інтелектуальних функцій та підтримує додатки з Play Store. Проте годинник на Wear OS ви зможете використовувати лише день – максимум два до нової зарядки. Натомість Huawei Band 6 обіцяє до 14 днів без підзарядки для звичайного режиму й до 10 днів інтенсивного використання. Це чудовий показник, зважаючи на те, що тут є всі потрібні функції й навіть трохи більше.

Висновок

На перший погляд Huawei Band 6 може здатися черговим фітнес-браслетом, але по суті це повноцінний смартгодинник у компактному корпусі фітнес-браслета з усіма потрібними функціями. І всі вони чудово працюють (а деякі – навіть краще, ніж на аналогічних пристроях).

Отже, Huawei Band 6 вийшов гідним та доступним представником сегменту пристроїв на межі фітнес-браслетів та смартгодинників. І маємо визнати: це оптимальний вибір – як за ціною, так і за функціоналом.

Ціни в Україні

Huawei Band 6 з'явився в магазинах 13 травня й продається за рекомендованою ціною 1 699 гривень. Але з 13 до 30 травня діє спеціальна пропозиція: смартгодинник можна придбати за ціною від 1 444 гривні.