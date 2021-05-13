У моделі Huawei Band 6 анонсовано багато оновлень та поліпшень. Ґаджет підтримує всі основні функції розумних годинників, а понад те має низку технологічних переваг. Розберімося, чим цікавим доповнила нове покоління смартгодинників компанія Huawei.

Дизайн

Huawei Band 6 отримав великий 1,47-дюймовий сенсорний AMOLED-дисплей роздільною здатністю 194 × 368 пікселів (щільність 282 пікселі на дюйм).

Значно зросла площа екрана відносно корпусу: тепер вона становить аж 64 відсотки.

Рамки Huawei Band 6 потоншали до мінімальних 0,75 міліметра.

Рівень водонепроникності смартгодинника – 5ATM.

Вага – усього 18 грамів.

Крім того, новинка отримала бічну кнопку, яка робить користування пристроєм значно комфортнішим.

Режими

Huawei Band 6 розширює можливості тренувань. Різноманіття вправ та видів фізичної активності дозволить кожному користувачеві підібрати для себе саме ті тренування, які підходять його рівню підготовки та вподобанням.

Розумний годинник підтримує 11 професійних режимів тренувань , а також 85 кастомізованих режимів, серед яких заняття фітнесом, ігри з м’ячем і різні види танців.

, а також 85 кастомізованих режимів, серед яких заняття фітнесом, ігри з м’ячем і різні види танців. Додано також режим "Скакалка" з функцією підрахунку стрибків, у тому числі кількості послідовно зроблених стрибків.

Смартгодинник Huawei має також функцію автоматичного визначення 6 спортивних режимів : біг та ходьба в приміщенні й на вулиці, вправи на еліптичному та гребному тренажерах.

: біг та ходьба в приміщенні й на вулиці, вправи на еліптичному та гребному тренажерах. Huawei Band 6 окремо фіксує бігову відстань, час, швидкість, темп, спалені калорії, частоту серцевих скорочень і пульсові зони в режимі реального часу й видає детальний звіт щодо тренувань.

Моніторинг здоров'я

Особливо актуальною можливістю смартгодинників сьогодні є моніторинг здоров'я. Huawei Band 6 може визначати рівень насиченості крові киснем. Ця функція загалом не так часто трапляється в ґаджетах, а в пристроях за таку ціну – тим паче.

Також годинник пропонує:

відстеження якості сну (TruSleep™ 2.0),

контроль рівня стресу (Huawei TruRelax™),

цілодобовий моніторинг частоти серцевих скорочень (TruSeen™ 4.0).

Мета цих функцій – точно відстежувати зміни стану здоров’я користувача й надавати поради для поліпшення відповідних параметрів.

Для жінок у Huawei Band 6 представлено функцію моніторингу менструального циклу, яка допомагає стежити за різними важливими параметрами та готуватися до важливих життєвих подій.

Автономність

Один із головних козирів Huawei Band 6, заявлених розробниками, – його висока автономність. Смартгодинник може функціонувати до 14 днів на одному заряді, а 5 хвилин підзарядки йому достатньо для того, щоб пропрацювати 2 дні.

Завдяки магнітному зарядному пристрою Huawei Band 6 підтримує функцію швидкої зарядки. А енергоефективний чип та інтелектуальні алгоритми енергозбереження збільшують час користування пристроєм.

Скільки коштує та коли чекати

Huawei Band 6 з’явиться в магазинах з 13 травня. Рекомендована ціна новинки — 1 699 гривень. Проте з 13 до 30 травня діятиме спеціальна пропозиція: Huawei Band 6 можна буде придбати за ціною від 1 444 гривень, а Huawei Watch Fit — від 2 888 гривень.