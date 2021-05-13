У моделі Huawei Band 6 анонсовано багато оновлень та поліпшень. Ґаджет підтримує всі основні функції розумних годинників, а понад те має низку технологічних переваг. Розберімося, чим цікавим доповнила нове покоління смартгодинників компанія Huawei.
Дизайн
- Huawei Band 6 отримав великий 1,47-дюймовий сенсорний AMOLED-дисплей роздільною здатністю 194 × 368 пікселів (щільність 282 пікселі на дюйм).
- Значно зросла площа екрана відносно корпусу: тепер вона становить аж 64 відсотки.
- Рамки Huawei Band 6 потоншали до мінімальних 0,75 міліметра.
- Рівень водонепроникності смартгодинника – 5ATM.
- Вага – усього 18 грамів.
Крім того, новинка отримала бічну кнопку, яка робить користування пристроєм значно комфортнішим.
Режими
Huawei Band 6 розширює можливості тренувань. Різноманіття вправ та видів фізичної активності дозволить кожному користувачеві підібрати для себе саме ті тренування, які підходять його рівню підготовки та вподобанням.
- Розумний годинник підтримує 11 професійних режимів тренувань, а також 85 кастомізованих режимів, серед яких заняття фітнесом, ігри з м’ячем і різні види танців.
- Додано також режим "Скакалка" з функцією підрахунку стрибків, у тому числі кількості послідовно зроблених стрибків.
- Смартгодинник Huawei має також функцію автоматичного визначення 6 спортивних режимів: біг та ходьба в приміщенні й на вулиці, вправи на еліптичному та гребному тренажерах.
- Huawei Band 6 окремо фіксує бігову відстань, час, швидкість, темп, спалені калорії, частоту серцевих скорочень і пульсові зони в режимі реального часу й видає детальний звіт щодо тренувань.
Моніторинг здоров'я
Особливо актуальною можливістю смартгодинників сьогодні є моніторинг здоров'я. Huawei Band 6 може визначати рівень насиченості крові киснем. Ця функція загалом не так часто трапляється в ґаджетах, а в пристроях за таку ціну – тим паче.
Також годинник пропонує:
- відстеження якості сну (TruSleep™ 2.0),
- контроль рівня стресу (Huawei TruRelax™),
- цілодобовий моніторинг частоти серцевих скорочень (TruSeen™ 4.0).
Мета цих функцій – точно відстежувати зміни стану здоров’я користувача й надавати поради для поліпшення відповідних параметрів.
Для жінок у Huawei Band 6 представлено функцію моніторингу менструального циклу, яка допомагає стежити за різними важливими параметрами та готуватися до важливих життєвих подій.
Автономність
Один із головних козирів Huawei Band 6, заявлених розробниками, – його висока автономність. Смартгодинник може функціонувати до 14 днів на одному заряді, а 5 хвилин підзарядки йому достатньо для того, щоб пропрацювати 2 дні.
Завдяки магнітному зарядному пристрою Huawei Band 6 підтримує функцію швидкої зарядки. А енергоефективний чип та інтелектуальні алгоритми енергозбереження збільшують час користування пристроєм.
Скільки коштує та коли чекати
Huawei Band 6 з’явиться в магазинах з 13 травня. Рекомендована ціна новинки — 1 699 гривень. Проте з 13 до 30 травня діятиме спеціальна пропозиція: Huawei Band 6 можна буде придбати за ціною від 1 444 гривень, а Huawei Watch Fit — від 2 888 гривень.