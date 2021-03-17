Компанія Google показала смарт-дисплей Nest Hub другого покоління. Зовні новинка схожа на попередню модель: 7-дюймовий екран з роздільною здатністю 1024x600 пікселів та широкою рамкою, і відсутність камери.

Google заявила, звук став більш насиченим завдяки більшому 1,7-дюймовому динаміку. Пристрій видає на 50 відсотків більше басів в порівнянні з попереднім поколінням.

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Відомі характеристики

Дисплей отримав третій мікрофон, що полегшує голосове управління, і чіп машинного навчання, який дозволяє обробляти набагато більше інформації та швидше отримувати відповіді на запитання.

У новому Nest Hub вбудований датчик Google Soli, такий же як у смартфонів серії Google Pixel 4, що дозволяє відстежувати рухи. У смарт-дисплея немає всього переліку функцій управління жестами, як у Pixel 4, але користувач зможе, наприклад, помахом руки відкласти запуск сигналу будильника.

Завдяки датчику Soli новий інтелектуальний дисплей може відстежувати сон власника, аналізуючи його на основі рухів і дихання, та визначаючи порушення, які впливають на сон – кашель, хропіння, коливання світла і зміни температури.



Nest Hub другого покоління з функцією відстеження сну / Фото Google

Дані завантажуються в базу даних платформи Google Fit, щоб користувач зміг переглянути їх на смартфоні. Він отримає інформацію про тривалість сну, його якість, температуру в нічний час у кімнаті, а також про те, чи хропів він або кашляв під час сну, і як вплинуло освітлення в кімнаті на сон. Nest Hub не вміє відстежувати стадії сну, як більшість пристроїв, які носяться на зап'ясті.

Функцію відстеження сну Sleep Sensing можна відключити в будь-який момент.

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