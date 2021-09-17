Особливістю такої оригінальної реклами є гра слів. Річ у тім, що на упаковці написано "Google Original Chips". Це можна трактувати як "Оригінальні чіпси Google", так і "Оригінальні чипи Google". Як відомо, нові смартфони компанії працюватимуть на власних чипах Tensor, створених спеціально для Pixel 6.
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Чіпси Google
Упаковки чіпсів виконані в усіх п'яти колірних варіантах прийдешніх флагманів – як Pixel 6, так і Pixel 6 Pro.
Google Original Chips: відео
- На жаль, купити такі чіпси в звичайному магазині не вийде.
- Випустили їх лише у Японії у кількості 10 тисяч упаковок.
- Щоб отримати собі бажану пачку безкоштовно, потрібно було заповнити спеціальну форму на сайті.
- Наразі уся партія чіпсів розібрана.
- В мережі вже очікують їх появи на інтернет-майданчиках для продажу.
Google Original Chips / Фото Google
Google Original Chips / Фото Google
Google Original Chips / Фото Google