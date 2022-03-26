Служба Google Pay призупинила роботу з картами "Мир"

Сервіс Google Pay призупинив пілотну програму з інтеграції російських карток "Мир" у свою платіжну систему. Це означає, що платежі через Google стають недоступними для російських користувачів.

Росію продовжують відключати від світових сервісів та продуктів. Не так давно російські банки позбавили підтримки систем Visa та MasterCard. Тепер же внутрішню російську платіжну систему "Мир" відключили від Google.

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Google Pay призупиняє функціонування пов'язаних з платежами сервісів у Росії в результаті збою в роботі непідконтрольних нам платіжних служб,

– процитувало WSJ слова представниці Google.

Пілотний проєкт з інтеграції карток "Мир" був запущений пошуковим гігантом у жовтні минулого року.

Перші збої в роботі Google Pay стали відзначатись після того, як MasterCard і VISA призупинили обслуговування російських клієнтів – їх картки більше не приймаються за кордоном, а картки іноземних банків перестали працювати в Росії.

Карти "Мир" обслуговуються Національною системою платіжних карток Росії. Ця система з 2015 року проводить платежі за випущеними в Росії картами MasterCard і VISA, тому вони продовжують працювати на території Росії – деякі банки навіть зробили їх дійсними безстроково через неможливість перевипуску.

Apple теж припинила підтримку "Мир"

Раніше стало відомо, що можливість додавання карток "Мир" зникла в платіжній системі Apple Pay – компанія Apple офіційно повідомила про своє рішення. Американський виробник раніше призупинив постачання своєї продукції до Росії, і всі анонсовані на весняному заході новинки в країні не з'являться.