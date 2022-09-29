NASA заховало ракету SLS від урагану "Ян": політ у жовтні може не відбутися

Найпотужнішу ракету NASA, SLS, довелося повернути до ангару для зберігання. Таким чином агенство хоче захистити її від урагану "Ян", який насувається на узбережжя Флориди. Перенесений на жовтень запуск теж може не відбутися.

Агенція повідомила, що нова спроба запуску ракети SLS на місяць у жовтні буде важкою для здійснення. Офіційний представник американського космічного агентства наголосив, що більш вірогідним виглядає запуск у листопаді.

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Ракету заховали від урагану

Ракету SLS, найпотужнішу з коли-небудь розроблених NASA, довелося повернути в ангар для зберігання, щоб укрити її від наближення урагану "Ян". Наступні можливі вікна запуску – визначені відповідно до положень Землі і Місяця – з 17 по 31 жовтня, потім з 12 по 27 листопада.

Ми знаємо, що найшвидше це може бути в кінці жовтня, але більш ніж ймовірно, що ми оберемо вікно в середині листопада,

– сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Після того, як ураган "Ян" мине, NASA доведеться витратити час на заміну батарей системи самознищення ракети, складну операцію, яка буде проводитися в ангарі для зберігання.

Підняття ракети висотою 98 метрів і транспортування її на стартовий майданчик, перед тим, як налаштувати її на зліт, також займе кілька днів.

Таким чином, остання невдача значно відтермінує запуск довгоочікуваної місії "Артеміда-1".

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Нагадаємо, що дві спроби запуску вже були скасовані в останній момент, наприкінці серпня, а потім на початку вересня, через технічні проблеми, в тому числі через витік при заправці баків ракети паливом.

Через п'ятдесят років після останньої місії програми "Аполлон", "Артеміда-1" буде використана для того, щоб гарантувати, що капсула "Оріон", яка знаходиться у верхній частині ракети, буде безпечною для транспортування екіпажу на Місяць в майбутньому.