Агенція повідомила, що нова спроба запуску ракети SLS на місяць у жовтні буде важкою для здійснення. Офіційний представник американського космічного агентства наголосив, що більш вірогідним виглядає запуск у листопаді.

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Ракету заховали від урагану

Ракету SLS, найпотужнішу з коли-небудь розроблених NASA, довелося повернути в ангар для зберігання, щоб укрити її від наближення урагану "Ян". Наступні можливі вікна запуску – визначені відповідно до положень Землі і Місяця – з 17 по 31 жовтня, потім з 12 по 27 листопада.

Ми знаємо, що найшвидше це може бути в кінці жовтня, але більш ніж ймовірно, що ми оберемо вікно в середині листопада,

– сказав адміністратор NASA Білл Нельсон.

Після того, як ураган "Ян" мине, NASA доведеться витратити час на заміну батарей системи самознищення ракети, складну операцію, яка буде проводитися в ангарі для зберігання.

Підняття ракети висотою 98 метрів і транспортування її на стартовий майданчик, перед тим, як налаштувати її на зліт, також займе кілька днів.

Таким чином, остання невдача значно відтермінує запуск довгоочікуваної місії "Артеміда-1".

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Нагадаємо, що дві спроби запуску вже були скасовані в останній момент, наприкінці серпня, а потім на початку вересня, через технічні проблеми, в тому числі через витік при заправці баків ракети паливом.

Через п'ятдесят років після останньої місії програми "Аполлон", "Артеміда-1" буде використана для того, щоб гарантувати, що капсула "Оріон", яка знаходиться у верхній частині ракети, буде безпечною для транспортування екіпажу на Місяць в майбутньому.