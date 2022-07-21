У NASA оголосили термін запуску гігантської місячної ракети SLS з місією Artemis 1

Американське космічне відомство нарешті оголосило орієнтовні терміни запуску величезної місячної ракети SLS. Перший політ пройде без екіпажу в автономному режимі.

Коли полетить SLS

NASA сподівається провести випробувальний політ в рамках місії Artemis 1 без екіпажу навколо Місяця вже наприкінці серпня. Загалом запропоновано три відповідні дати – 29 серпня, як основна і 2 вересня та 5 вересня, як запасні.

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Наразі фахівці NASA усувають недоліки в системі виправлені під час останнього випробування. Попри те, що минулі випробування пройшли не те щоб ідеально, у NASA зауважили, що додаткове тестування системи не потрібно – достатньо лише виправити наявні проблеми.

Наголосимо, що зазначені дати є попередніми – точнішу інформацію в NASA зможуть озвучити приблизно за тиждень до запуску.

Як будуть проходити запуски за програмою Artemis

В рамках місії Artemis 1 заплановано перший запуск нової монструозної ракети-носія NASA SLS (Space Launch System), яка відправить у непілотований політ космічний корабель Orion навколо Місяця і назад.

Тестовий політ повинен продемонструвати готовність ракети SLS і корабля Orion до виконання пілотованої місії.

У ході місії "Артеміда-2" до Місяця вирушить екіпаж у складі чотирьох астронавтів. Пілотований корабель, політ якого зараз планується в 2024 році, повинен буде здійснити обліт природного супутника Землі. Після виконання тривалого космічного польоту корабель Orion повернеться до Землі, а капсула з астронавтами приводниться в Атлантиці.

У рамках місії "Артеміда-3" вже має відбутися висадка американських астронавтів на поверхню Місяця.

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Програма "Артеміда" була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета – повернення через 53 роки американських астронавтів на місячну поверхню в 2025 році, будівництво місячної станції на орбіті супутника та підготовка умов для можливої ​​колонізації Місяця в майбутньому.