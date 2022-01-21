Як працюватиме платна підписка наразі не до кінця зрозуміло. Варто зазначити, що TikTok має особливий алгоритм рекомендацій сторінки "Для вас", який надає користувачам контент, не вимагаючи від них підписки на будь-яких конкретних авторів.

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Коли TikTok розширить тестування платних підписок або надасть доступ до нової можливості всім користувачам, поки що теж невідомо.

TikTok тестує ідею, яка полягає у тому, щоб дозволити користувачам платформи стягувати плату за підписку на свій контент,

– повідомив представник відеосервісу.

Водночас у компанії нічого розказали про те, як саме проходить тестування, і яким чином будуть реалізовані платні підписки.

Підписка в Instagram

Один із головних конкурентів TikTok, соцмережа Instagram, учора також повідомила про початок тестування платних підписок. Користувачі отримають можливість публікувати платні історії та проводити прямі трансляції для тих, хто сплатив доступ до ексклюзивного контенту, який публікується на їхній сторінці.

Крім того, у п'ятницю Instagram оголосила про запровадження аналогу функції Remix з TikTok, яка дозволяє створювати спільні відео. Тепер вона доступна не тільки для Reels, а для всіх відео на платформі. Нова можливість починає впроваджуватися з 21 січня, проте для її повноцінного розгортання може знадобитися якийсь час.