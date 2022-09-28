Біля Галілейського моря знайшли сліди екологічної катастрофи, спричиненої людьми 1000 років тому

Археологи розкопали стародавні мозаїки на березі Галілейського моря. Однак крім них, вони відкрили сліди регіональної екологічної катастрофи, що сталася понад 1000 років тому з вини людей.

Вчені кажуть, що природа змогла усунути наслідки цього екологічного лиха лише у XX столітті. Призвело до неї місцеве виробництво.

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Про що розповіли мозаїки

За допомогою геомагнітних досліджень поверхні та подальших розкопок археологи німецького університету імені Йоганна Гутенберга розкрили нові відомості про район (Галілея, Ізраїль), де на початку VIII століття халіф замовив будівництво палацу з мечеттю та 15-метровою вежею. Називався він Хірбат аль-Мінья. Згідно зі знахідками, задовго до побудови палацу тут вже існувало поселення, де жили християни чи юдеї.



У цій місцевості знайшли мозаїки та сліди екологічної катастрофи / Фото Universitaet Mainz

Під час розкопок виявили кам'яні споруди з базальту з оштукатуреними стінами, барвистими мозаїчними підлогами, що належать до різних періодів.

Крім того, знайшли навіть цистерни для води та кераміку V-VII століть.

Одна з мозаїк із вигнутими стеблами рослин схожа на зображення Нілу, що масово створювались у V-VI століттях.

Мозаїчні зображення флори та фауни долини Нілу символізували цілющу силу річки з її щорічними розливами, що гарантували родючість землеробства Єгипту. Пізньоантичні церкви, наприклад, у сусідній Табхе, і розкішні житла у містах пізньої античності часто були прикрашені мозаїкою зі сценами Нілу.



Процес розкопок на березі Галілейського моря / Фото Universitaet Mainz

Знахідки свідчать, що поселення процвітало як мінімум за століття до того, як почалися роботи над палацом халіфа. Початкові мешканці цієї місцевості були або християнами, або євреями, згодом до них приєдналася невелика ісламська громада, для якої халіф побудував бічний вхід — щоб віруючі могли потрапити до його мечеті в палаці.

Пізніше нове будівництво призвело до руйнування частини мозаїк, а ділянки старих стін були знесені. Зрештою місце стало мусульманським цвинтарем.



Мозаїки, виявлені на березі Галілейського моря / Фото Universitaet Mainz

Катастрофа

Неподалік археологи виявили кам'яну піч, що використовується для перероблювання цукрової тростини. Причому результати розкопок палацу халіфа та геомагнітні дослідження показують, що масштаби цього промислу були величезними.

Цукрова тростина була одним з основних продуктів сільськогосподарського експорту Святої Землі періоду раннього Середньовіччя і приносила значні багатства землевласникам. Для її вирощування були потрібні величезні обсяги води, а для кип'ятіння — велика кількість деревини. Результатом стала широка ерозія ґрунту та екологічна катастрофа, від якої територія навколо озера в повному обсязі оговталась лише у XX столітті.