Слідами Трампа: адміністрація Байдена готує нові санкції проти китайських технокомпаній

Після приходу до влади Джо Байдена експерти прогнозували, що відбудеться деяке пом'якшення у стосунках між Китаєм та США. Схоже, ці прогнози не справдяться. Адже за чутками, адміністрація Байдена вже готує нові санкції проти технокомпаній з Китаю.

Нагадаємо, китайські технологічні компанії сильно постраждали через політику колишнього президента США Дональда Трампа. Найбільше, мабуть, дісталось Huawei, продукти якої залишились без сервісів Google та фірмових процесорів.

Цікаво Віцепрезидент Samsung знову потрапив за ґрати через хабарництво

Однак, експерти припускали, що Байден, як мінімум залишить ситуацію без змін, а можливо навіть послабить деякі санкції.

Що відомо про нові санкції

Однак, прогнози не справдились. Як повідомляють джерела, адміністрація Байдена готує "нові адресні санкції" щодо експорту деяких важливих технологій в Китай. Це сталося перед першим дзвінком Джо Байдена голові КНР Сі Цзіньпіну.

Звичайно, після такого кроку не варто очікувати, що США підуть на скасування китайських торгових тарифів, введених адміністрацією Трампа. Принаймні ситуація не зміниться до тих пір, поки не проведуть ретельне обговорення з союзниками.

Ми зберігаємо ці санкції, тому що не збираємося діяти поспішно. Основна критика президентом Байденом стратегії Трампа полягала не в тому, що він недостатньо жорстко критикував Китай в торгівлі, а в тому, що він робив це в поодинці, одночасно борючись з нашими союзниками,

– заявив представник адміністрації Байдена.

Також є інформація, що стратегія Байдена пролягає у співпраці з республіканцями для збільшення державних інвестицій в технологічні сектори, які мають вирішальне значення для економічної переваги США.