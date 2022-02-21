Наразі мовиться про номер 911 і поки функція буде доступною лише для користувачів програми у Сполучених Штатах Америки. Також можливість зателефонувати на номер 911 надаватиметься з деякими обмеженнями.

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Насамперед вона буде корисною для користувачів, у яких збереглося стабільне інтернет-з'єднання, але при цьому вони з якоїсь причини втратили доступ до смартфонів або стаціонарних телефонів.

Відомо, що аналогічна функціональність вже підтримується у деяких інших країнах:

Австралії,

Великій Британії,

Данії

та Фінляндії.

Детальніше про нову функцію

Творці Skype наголошують, що сервіс не працює як традиційний телефон. Користувачам рекомендується не вдаватися до програми для виклику екстрених служб, якщо вони перебувають за межами домашнього регіону, оскільки дзвінок, можливо, буде неправильно перенаправлений.

Додатково уточнюється, що, на відміну від ситуації, в якій звичайний телефон продовжить працювати, у разі Skype можливі перебої з роботою самого сервісу, відключення електроенергії, що веде до відключення комп'ютера або втрата інтернет-з'єднання.

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