Транспортний засіб отримав назву Roboat. Проєкт розроблений Амстердамським інститутом передових міських рішень (Amsterdam's Institute for Advanced Metropolitan Solutions) та Массачусетським технологічним інститутом.

Не пропустіть Як справжня: інженери створили прототип роборуки з м'язами та сухожиллями

Робо-човен допоможе місту подолати транспортну проблему: на вузьких вулицях міста постійно створюються дорожні затори, і ситуація ускладнюється розвитком електронної комерції та доставки.



Робочовен вже тестують / Фото Roboat

Над проєктом працювали чотири роки, і лише нещодавно було представлено два повнорозмірні човни. Одним із перших варіантів практичного застосування Roboat стане збір сміття. Зазвичай це завдання вирішується за допомогою вантажівок, проте великі машини незручно використовувати на вузьких вулицях Амстердама.

Плавучі роботи, що стоять біля берега, зможуть використовуватися як сміттєві контейнери, які в міру наповнення самостійно повертатимуться на базу. Міська адміністрація підтримала цю ідею – пілотний проєкт стартує на початку наступного року.

Робочовен Roboat: дивіться відео

Технічні особливості робо-човна

Roboat обладнується 12-осередковою батареєю від Murata, її ємність становить 12 кВт-год , вона забезпечує машині 8 годин автономної роботи при робочій напрузі 48 В. У разі потреби ємність акумулятора можна подвоїти.

, вона забезпечує машині 8 годин автономної роботи при робочій напрузі 48 В. У разі потреби ємність акумулятора можна подвоїти. Човен виконаний в алюмінієвому корпусі габаритами 2×4 метри при масі 1200 кілограмів. Нижче ватерлінії машина є чимось на зразок перевернутого дрона: носовий і кормовий гребні гвинти плюс два гвинти, що підрулюють і дозволяють човну легко маневрувати й ставати на стоянку точніше, ніж це робить людина.

Навігація забезпечується встановленим на носі лідаром, кількома камерами та модулем GPS. Дозвіл на перевезення пасажирів поки що не отримано, але на перспективу заплановано і це.

За словами розробників, Roboat використовуватиметься в різних цілях. Човен може стати плавучою сценою, тимчасовим мостом чи баржею, тому що є можливість з'єднувати машини одна з одною. А у морській версії кілька таких машин зможуть, наприклад, оточити нафтову пляму після розливу, щоб її стримати.

До речі, одним із популярних напрямків робототехніки є створення екзоскелетів для людей, які б значно полегшили виконання важкої фізичної роботи та розширили можливості людини. Так, науковці вважають, що екзоскелети вже у найближчому майбутньому зможуть значно полегшити життя працівників.