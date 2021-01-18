Профільний портал DOU провів традиційне опитування на сформував рейтинг із зарплатами тестувальників. Загалом, в цьому опитуванні взяли участь 10 280 ІТ-спеціалістів.

Цікаво, що порівняно із іншими професіями в IT, тут багато жінок, приблизно 33% від усіх працівників, свідчить дослідження DOU.

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Скільки заробляють QA

Найвищі зарплати у QA Manager — середня зарплата складає 3500 доларів. А найнижча, цілком очікувано, в Intern — 335 доларів. Середня зарплата Junior QA більш ніж удвічі менша за Middle (600 та 1500 доларів відповідно). Тоді як у Middle майже удвічі менша за Senior, на цій посаді середня зарплата складає 2800 доларів.

Скільки заробляють QA / Скріншот

Цікаво, що Junior Manual QA заробляє на 150 доларів менше, ніж фахівець з таким же досвідом, але у сфері Automation.

Також варто відзначити, що порівняно з літом (коли відбулася негативна динаміка щодо зарплат QA), взимку ситуація змінилася. У Middle і Senior QA зарплати зросли на 100 і 200 доларів відповідно. А от у Tech Lead і Junior змін не відбулось.