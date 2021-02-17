Експерти розробили статистику, в якій підрахували середню зарплату програмістів в різних країнах Європи. Найбільші зарплати виявилися у фахівців в Великобританії. А от українські програмісти у цьому рейтингу на останній сходинці.

Так, середня заробітна плата у розробників у Великобританії становить 64 315 доларів. Трохи менше отримують програмісти в Нідерландах – 64 045 доларів. А на 3 місці програмісти в Німеччині із зарплатою – 58 503 доларів.

​До теми Як стати програмістом в Україні: перелік безкоштовних курсів

Скільки заробляють українці

Цікаво, що дохід українських програмістів майже вдвічі нижчий, ніж у британців, – 28 184 доларів.

Нагадаємо, український профільний сайт DOU називає дещо вищу зарплату програмістів. В середньому у грудні 2020 року розробники отримували 2500 доларів (тобто 30 тисяч у річному еквіваленті).

Найвища зарплата у System Architect – 5300 доларів на місяць або 63 тисячі на рік. А найнижча – у початківців рівня Intern чи Trainee – 350 доларів (4 200 на рік).

При цьому у світовому рейтингу лідирують американські девелопери – середня річна зарплата сягає 83 082 долари. Загалом, більшість IT-фахівців у США заробляють на 30% більше, ніж у решті світу.