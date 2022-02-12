Скільки та з якої країни: ЄКА опублікували статистку по кандидатах в астронавти

Японія, США та Європейське космічне агентство, кожен окремо, проводять набори астронавтів для майбутніх космічних місій. Нарешті з'явилася статистика, з якої країни скільки людей хоче стати астронавтами.

Раніше Європейське космічне агентство (ЄКА чи ESA) публікувало інформацію стосовно того, наскільки вони звузили коло претендентів в астронавти: з 23 594 осіб, які висловили бажання стати астронавтами, було відібрано 1391 сміливців. Тепер же в ESA уточнили ці дані, опублікувавши статистику.

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Статистика відбору кандидатів в астронавти по країнах / Фото ESA

Скільки та звідки

На сайті Європейського космічного агентства опублікували статистичні дані, які демонструють, скільки людей та з якої країни висловили бажання взяти участь у відборі.

Франція – 7087 людей взяло участь. Обрали 250 чоловіків та 154 жінок (разом обрали 404).

Німеччина – 3695, 99, 95 (194).

Об'єднане Королівство – 2000, 89, 77 (166).

Італія – 1845, 122, 37 (159)

Іспанія – 1341, 39, 28 (67).

Бельгія – 1007, 29, 21 (50).

Нідерланди – 982, 20, 17 (37).

Швейцарія – 668, 19, 11 (30).

Австрія – 466, 13, 13 (26).

Греція – 281, 22, 2 (24).

Польща – 549, 14, 8 (22).

Ірландія – 276, 13, 9 (22).

Данія – 145, 13, 8 (21).

Фінляндія – 308, 12, 8 (20)

Норвегія – 319, 15, 3 (18).

Швеція – 281, 11, 7 (18).

Румунія – 254, 7, 9 (16).

Чехія – 204, 10, 6 (16).

Португалія – 320, 10, 3 (13).

Латвія – 83, 5, 4 (9).

Угорщина – 149, 3, 5 (8).

Словенія – 62, 6, 1 (7).

Люксембург – 64, 5, 1 (6).

Естонія – 57, 3, 2 (5).

Литва – 80, 2, 1 (3).

У Агентстві відзначають, що заявки надійшли від громадян усіх країн-членів Європейського космічного агентства. Це, показує високий рівень зацікавленості людей в астрономії. Очікується, що новий загін астронавтів та їхніх "дублерів" опиниться "в розпорядженні" ESA восени 2022 року.