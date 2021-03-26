За останній рік понад половина громадян, а саме 53%, скористалися щонайменше однією цифровою послугою. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Найпопулярнішими цифровими послугами в Україні є отримання паспортів та інші контакти з Державною міграційною службою. Такі послуги обирали 15% респондентів.

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Також 13% українців використовували електронні державні послуги з отримання субсидій, пільг та соціальних виплат. Ще 12% скористались е-послугами, що стосуються особистого транспорту (водійське посвідчення, продаж авто, тощо). 11% – пенсійне забезпечення.

Що виправити

Також респонденти вказали сфери, що потребують удосконалення, це:

комунальні послуги, оформлення та отримання пенсій, медичні послуги, ведення малого бізнесу, отримання соціальної допомоги.

Також варто додати, що 47% респондентів вказали, що взагалі не користувалися електронними послугами за останній рік. Чверть з них пояснили, що їм бракує навичок для цього. А кожен п’ятий опитаний не користувався онлайн-послугами, бо немає доступу до інтернету.