Скільки українські геймери витрачають на відеоігри
Експерти провели комплексне дослідження гравців у відеоігри в Україні. Цікаво, що більшість українських геймерів обирають лише безкоштовні ігри – таких 72% від усіх опитаних.
Джерело:24 канал
Дослідження проводили компанії NielsenIQ та Wargaming. Загалом, 88% респондентів повідомили, що час від часу обирають Free 2 Play-ігри.
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При цьому ігри зі платною підпискою на постійній основі обирають 9% опитаних. А ще 24% інколи обирають такий варіант ігор.
Разову покупку ігор здійснюють 18% опитаних українців. Ще 40% кажуть, що інколи купують ігри.
Скільки витрачають на ігри
- 41% респондентів з тих, що заявили про підписку чи купівлю ігор, на місяць витрачають від 250 до 500 гривень.
- 30% заявили, що витрачають до 250 гривень на місяць.
- А 29% гравців витрачає понад 500 гривень на місяць.
Як виглядає український геймер
Згідно з дослідженням, 73% українських гравців проводять час за відеоіграми, щоб розслабиться. Ще 57% заявили, що грають, аби "вбити час". 37% назвали відеоігри способом провести час з друзями.
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Середній вік українського гравця – 31 рік. Цікаво, що в ігри грають як чоловіки, так і жінки. 65% респондентів дослідження живуть у шлюбі.
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