Британські вчені підрахували, що середньостатистична людина продукує 13 тонн парникових газів на рік. Ці гази, потрапляючи в атмосферу планети починають поглинати теплове випромінювання, не даючи йому розсіятись. Таким чином виникає парниковий ефект.

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Що таке "вуглецевий слід"? Це сукупність парникових газів, які продукує людина. До цих газів входить водяна пара, метан, вуглекислий газ, озон та оксид азоту. Проте для спрощення підрахунків викиди цих газів перераховують в еквівалент викиду тільки вуглекислого газу.



Вуглецевий слід / Фото Unsplash

Скільки знадобиться дерев, щоб нівелювати вуглецевий слід однієї людини

Одній людині потрібно буде висаджувати приблизно 49 дерев на рік. Ці дерева мусять прожити довго, до 50 років.

Тобто, якщо вам, наприклад, 47 років, то потрібно посадити 2250 дерев.