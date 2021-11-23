Відразу після запуску у "Габбла" виявили несправності. Але їх вдалося виправити завдяки польотам шаттлів, завдяки яким пізніше вдалося навіть модернізувати космічну обсерваторію. Шаттли уже не літають, тому ремонтом займаються оператори на Землі. На щастя, поки не траплялося критичних аварій з якими б не могли справитися люди на Землі. Скоро у космос відправиться наступник "Габбла", телескоп нового покоління James Webb, тому виникає закономірне питання: скільки ще буде працювати Hubble.

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Фотографії телескопа Hubble, зроблені під час місії STS-103 / Фото NASA Flickr Johnson

Майбутнє "Габбла"

James Webb досі не запущений й пройде ще не один місяць, поки він почне працювати на повну потужність. Та навіть після цього від "Габбла" не відмовляться – спеціалісти, ймовірно, планують повністю вичерпати велетенський ресурс легендарного космічного апарату.

У NASA повідомляють, що наукову місію космічної обсерваторії продовжили до 30 червня 2026 року. На це планують витрати ще додатково 215 мільйонів доларів. Продовження місії відбувається на фоні проблем з апаратурою "Габбла". Та, зважаючи на продовження фінансування, можна зробити висновок, що проблеми не критичні й підлягають швидкому вирішенню, щоб телескоп продовжив роботу.

Космічний телескоп "Габбл" був виведений у космос 24 квітня 1990 року завдяки шаттлу Discovery.