Раніше, у 60-х роках XX століття, на території Ефіопії, Східна Африка, були виявлені залишки Homo sapiens, відомі як Omo I. Але точно датувати їхній вік було складним завданням. Довгий час вважалося, що вік залишків Omo I складає не більше 200 тисяч років. Проте виявилося, що вони старіші.

Корисне на сайті Ігровий монітор Samsung Odyssey Neo G9 – майбутнє геймінгу

Нове датування залишків прадавніх людей

Науковці використовували для датування оригінальний метод – вони використали для цього прошарки вулканічного попелу нижче та вище залишків сапієнсів. Цей метод початково показав датування "до 200 тисяч років". Такий вік означає, що це мало не найстаріші свідчення існування Homo sapiens.

Проте датування було не точним, адже прошарок вулканічного попелу над скам'янілостями не був точно датований, адже був дуже мілкозернистим. Тому радіометричні методи не могли надійно працювати. Сьогодні ми маємо набагато точніші методи та технологічні можливості датування. Тому науковці взялися знову перевірити вік залишків.

Дослідивши верхній прошарок вулканічної пемзи, вчені виявили, що виверження вулкану Шала відбулося 230 тисяч років тому. Тобто, залишки Omo I, які розташовані під цим прошарком попелу, ще старіші за 230 тисяч років. Таким чином, ці скам'янілості Homo sapiens – найстаріше виявлене свідчення існування людини сучасного типу в Африці.