Скільки років наймолодшому астроному у світі

Астрономія з однієї сторони наука точна, а з іншої – казкова. Далекі зорі, планети, астероїди, туманності, чорні діри та галактики заманюють людей своєю недоступністю та подекуди небезпечною красою. Не дивно, що діти цікавляться цим предметом. Та більшість з них просто споглядає зорі. А от молода Ніколь уже робить свої перші відкриття.

Дівчинка Ніколь Олівейра живе в Бразилії. Щойно вона навчилася ходити, то захотіли дотягнутися до зірок. Сьогодні Ніколь уже 8 років. І вона – наймолодший астроном у світі, який відвідує тематичні семінари, зустрічається з "колегами" та робить відкриття. Кімната дівчинки переповнена астрономічними плакатами, моделями ракет та іграшками із "Зоряних Війн". А ще Ніколь веде активну просвітницьку діяльність у Ютубі, Інстаграмі, Фейсбуці та Твіттері.

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Ніколь за роботою / Фото Phys.org

Що відкрила Ніколь Олівейра

У світі є багато цікавих ініціатив, які покликані вирішити відразу кілька питань. Наприклад, зацікавити молодь у вивченні астрономії та допомогти науковцям.

Одним з таких проєктів є Asteroid Hunters, яким керує International Astronomical Search Collaboration. NASA активно підтримує проєкт. Його сутність полягає у тому, щоб відшукати на космічних фотографіях невідомі астероїди, які могли випадково потрапити в кадр.

Ніколь Олівейра активна учасниця таких пошуків. Восьмирічна дівчинка відкрила уже 18 астероїдів.

Я назву їх на честь бразильських вчених або членів моєї сім'ї, таких як моя мама або тато,

– говорить Ніколь.

Щоправда, з назвами доведеться зачекати. Адже спочатку її відкриття мають бути підтверджені "дорослими" астрономами. А процес підтвердження може тривати роками.

Якщо Ніколь дійсно змогла відкрити 18 нових астероїдів, то вона стане наймолодшою людиною на Землі, якій взагалі це вдалося. Поки такою людиною вважають італійського хлопця Луїджі Санніно, який здійснив відкриття у 18 років.

Ніколь Олівейра уже обрала собі професію. Вона мріє бути аерокосмічним інженером та "створювати ракети".