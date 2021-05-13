Скільки потрібно з'їсти бананів, щоб померти від радіації

Банани – один з найбільш вживаних фруктів у світі. Вони містять багато корисних вітамінів та мінералів. Та у цій "бочці з медом" є радіоактивна "ложка дьогтю".

Банани містять приблизно 400 міліграмів калію. Цей елемент допомагає тримати у здоровому стані нирки, серце та нервову систему. Проте один з ізотопів калію, калій-40, радіоактивний, та є джерелом бета-частинок.

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Що таке бета-частинки? Це один з видів радоактивного випромінювання. Представляють собою потік електронів та позитронів, які вилітають з атомних ядер радіоактивних елементів накшталт калію-40 у процесі бета-розпаду. Проникна здатність більша, ніж у альфа-випромінювання, але руйнівний вплив на організм менший.



Радіоактивні банани / Фото Unsplash

Скільки бананів треба з'їсти щоб отруїтися калієм

Є два варіанти отруєння: