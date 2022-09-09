Джерело проаналізувало файли середовища розробки Xcode, створеного Apple. Торік саме з нього вдалося дізнатись характеристики iPhone 13.

Цікаво Apple розкрила дати виходу операційних систем iOS 16, iPadOS 16 та macOS Ventura: хто їх отримає

Скільки оперативної пам'яті в iPhone 14

Для початку нагадаємо, що попереднє покоління смартфонів Apple володіло такими характеристиками ОЗУ:

iPhone 13 – 4 гігабайти.

iPhone 13 mini – 4 гігабайти.

iPhone 13 Pro – 6 гігабайтів

iPhone 13 Pro Max – 6 гігабайтів.

Цього ж року компанія вирішила зрівняти можливості: всі чотири моделі отримали по 6 гігабайтів ОЗУ. Нагадаємо, в цьогорічному модельному ряді немає смартфона mini, проте з'явився Plus з дещо збільшеним екраном.

iPhone 14 – 6 гігабайтів.

iPhone 14 Plus – 6 гігабайтів.

iPhone 14 Pro – 6 гігабайтів.

iPhone 14 Pro Max – 6 гігабайтів.

Інсайдери раніше повідомляли, що нові айфони матимуть однаковий обсяг ОЗУ, але різні чіпи. Моделі Pro начебто оснащені швидшим типом оперативної пам’яті, відомим як LPDDR5, порівняно з LPDDR4X для стандартних iPhone 14. Чи так це насправді, буде ясно лише після повноцінного виходу смартфонів.