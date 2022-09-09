Джерело проаналізувало файли середовища розробки Xcode, створеного Apple. Торік саме з нього вдалося дізнатись характеристики iPhone 13.
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Скільки оперативної пам'яті в iPhone 14
Для початку нагадаємо, що попереднє покоління смартфонів Apple володіло такими характеристиками ОЗУ:
- iPhone 13 – 4 гігабайти.
- iPhone 13 mini – 4 гігабайти.
- iPhone 13 Pro – 6 гігабайтів
- iPhone 13 Pro Max – 6 гігабайтів.
Цього ж року компанія вирішила зрівняти можливості: всі чотири моделі отримали по 6 гігабайтів ОЗУ. Нагадаємо, в цьогорічному модельному ряді немає смартфона mini, проте з'явився Plus з дещо збільшеним екраном.
- iPhone 14 – 6 гігабайтів.
- iPhone 14 Plus – 6 гігабайтів.
- iPhone 14 Pro – 6 гігабайтів.
- iPhone 14 Pro Max – 6 гігабайтів.